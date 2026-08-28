На первом месте должны стоять не личные интересы – президент предупредил депутатов Курултая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая предупредил депутатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом для них в работе должны стать интересы страны.

"Первый созыв Курултая открывает новую веху в развитии страны. Народ возлагает на вас большие надежды. Вам предстоит оправдать это доверие и заниматься делами, приносящими реальную пользу обществу. Все ваши решения напрямую влияют на судьбу страны и будущее государства. Поэтому каждый шаг следует тщательно взвешивать и продумывать. На первом месте должны стоять интересы страны, а не личные интересы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Курултай призван стать связующим звеном между государством и народом, объединяя нашу нацию вокруг общих целей.

"Хотел бы напомнить замечательное высказывание писателя и мыслителя Абиша Кекилбаева, внесшего значительный вклад в развитие казахстанского парламентаризма: "Высшее благо – единство". Действительно, согласие и сплоченность позволяют нам укреплять фундамент государственности и уверенно идти по пути прогресса. Благополучие и процветание возможны лишь там, где царит единство. Если мы сумеем сохранить наше единство и солидарность, то покорим еще немало высот и достигнем всех поставленных целей. Я твердо в это верю", – заключил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев озвучил основные направления предстоящей работы правительства и Курултая.