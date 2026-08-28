#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
Общество

На первом месте должны стоять не личные интересы – президент предупредил депутатов Курултая

Флаг РК, госслужащий , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая предупредил депутатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом для них в работе должны стать интересы страны.

"Первый созыв Курултая открывает новую веху в развитии страны. Народ возлагает на вас большие надежды. Вам предстоит оправдать это доверие и заниматься делами, приносящими реальную пользу обществу. Все ваши решения напрямую влияют на судьбу страны и будущее государства. Поэтому каждый шаг следует тщательно взвешивать и продумывать. На первом месте должны стоять интересы страны, а не личные интересы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Курултай призван стать связующим звеном между государством и народом, объединяя нашу нацию вокруг общих целей.

"Хотел бы напомнить замечательное высказывание писателя и мыслителя Абиша Кекилбаева, внесшего значительный вклад в развитие казахстанского парламентаризма: "Высшее благо – единство". Действительно, согласие и сплоченность позволяют нам укреплять фундамент государственности и уверенно идти по пути прогресса. Благополучие и процветание возможны лишь там, где царит единство. Если мы сумеем сохранить наше единство и солидарность, то покорим еще немало высот и достигнем всех поставленных целей. Я твердо в это верю", – заключил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев озвучил основные направления предстоящей работы правительства и Курултая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент, депутаты
11:54, Сегодня
Токаев напомнил о полномочиях Курултая
сессия Курултая
11:13, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:45, Сегодня
Основные направления предстоящей работы правительства и Курултая назвал Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Талгат Орынбасар
12:52, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Орынбасар потерпел сенсационное поражение на Grand Slam в Лозанне
&quot;Еврокубках не за горами&quot;: Тимур Турлов сделал заявление после возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
12:46, Сегодня
"Еврокубках не за горами": Тимур Турлов сделал заявление после возвращения "Шахтёра" в КПЛ
Кенжебек может пропустить матч &quot;Ахмата&quot; против &quot;Крыльев Советов&quot; из-за травмы
12:20, Сегодня
Кенжебек может пропустить матч "Ахмата" против "Крыльев Советов" из-за травмы
Женская сборная Казахстана по регби-7
12:03, Сегодня
Казахстан огласил заявку на Азиатскую серию по регби-7 среди женщин
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: