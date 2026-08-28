Айбек Дадебай избран председателем Курултая РК
Глава ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что депутаты избирают председателя Курултая путем тайного голосования. Он напомнил, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев на эту должность выдвинул кандидатуру Айбека Дадебая.
Все присутствовавшие депутаты Курултая приняли участие в голосовании – на это выделили 30 минут.
В итоге единогласно проголосовали "за" его кандидатуру. Таким образом, Айбек Дадебай стал председателем Курултая. Об этом сообщил глава Счетной комиссии депутат Жанарбек Ашимжанов.
Айбек Дадебай в своей речи поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему высокое доверие и выдвижение его кандидатуры на должность председателя Курултая Республики Казахстан.
Также благодарю всех депутатов Курултая за оказанную поддержку. Для меня это большая честь и ответственность. Сегодня наш Президент определил основные направления нашей дальнейшей работы и конкретные задачи. Масштаб проводимых в нашей стране реформ требует от нас взвешенных решений, профессионализма и самоотверженного труда. При этом за каждым законом и каждым решением стоит конкретная цель. Это обеспечение дальнейшего развития нашей страны, укрепление государственности и повышение благосостояния наших граждан. Вы хорошо понимаете, насколько велик груз ответственности, возложенный на Курултай. Мы получили высокий мандат доверия от народа. Это доверие должно стать главным ориентиром нашей работы и основным критерием оценки ее результатов", – отметил он.
По его словам, Курултай должен стать площадкой, способной придать новый импульс дальнейшей модернизации страны, открыть путь к конструктивному общественному диалогу и предложить достойные решения на вызовы нового времени.
"Мы должны сплотиться и приложить все силы, чтобы с честью выполнить поставленные перед нами задачи. Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что мы вместе пройдем этот ответственный путь", – подчеркнул Айбек Дадебай.
Айбек Дадебай родился 1 апреля 1980 года в Алматы. В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, в 2003 году – магистратуру, магистр регионоведения.
Трудовую деятельность начал с должности преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (2001-2002. Также занимал такие должности, как эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК (2008-2011), атташе, третий секретарь постоянного представительства РК в ООН, Женева (2011-2013), заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК (2013-2019), заместитель начальника Канцелярии президента РК (2019-2021).
С мая 2021 по январь 2022 года работал заместителем управляющего делами президента РК, в январе 2022 года назначен управляющим делами президента РК.
С 6 февраля 2024 года занимал должность руководителя Администрации президента (АП) РК. 6 мая 2026 года указом президента был освобожден от этой должности.
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