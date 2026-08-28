Айбек Дадебай избран председателем Курултая РК

Депутаты Курултая на первом пленарном заседании 28 августа 2026 года избрали председателя однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что депутаты избирают председателя Курултая путем тайного голосования. Он напомнил, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев на эту должность выдвинул кандидатуру Айбека Дадебая.

Все присутствовавшие депутаты Курултая приняли участие в голосовании – на это выделили 30 минут.

В итоге единогласно проголосовали "за" его кандидатуру. Таким образом, Айбек Дадебай стал председателем Курултая. Об этом сообщил глава Счетной комиссии депутат Жанарбек Ашимжанов.

Айбек Дадебай в своей речи поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему высокое доверие и выдвижение его кандидатуры на должность председателя Курултая Республики Казахстан.

Также благодарю всех депутатов Курултая за оказанную поддержку. Для меня это большая честь и ответственность. Сегодня наш Президент определил основные направления нашей дальнейшей работы и конкретные задачи. Масштаб проводимых в нашей стране реформ требует от нас взвешенных решений, профессионализма и самоотверженного труда. При этом за каждым законом и каждым решением стоит конкретная цель. Это обеспечение дальнейшего развития нашей страны, укрепление государственности и повышение благосостояния наших граждан. Вы хорошо понимаете, насколько велик груз ответственности, возложенный на Курултай. Мы получили высокий мандат доверия от народа. Это доверие должно стать главным ориентиром нашей работы и основным критерием оценки ее результатов", – отметил он.

По его словам, Курултай должен стать площадкой, способной придать новый импульс дальнейшей модернизации страны, открыть путь к конструктивному общественному диалогу и предложить достойные решения на вызовы нового времени.

"Мы должны сплотиться и приложить все силы, чтобы с честью выполнить поставленные перед нами задачи. Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что мы вместе пройдем этот ответственный путь", – подчеркнул Айбек Дадебай.

Айбек Дадебай родился 1 апреля 1980 года в Алматы. В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, в 2003 году – магистратуру, магистр регионоведения.

Трудовую деятельность начал с должности преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (2001-2002. Также занимал такие должности, как эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК (2008-2011), атташе, третий секретарь постоянного представительства РК в ООН, Женева (2011-2013), заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК (2013-2019), заместитель начальника Канцелярии президента РК (2019-2021).

С мая 2021 по январь 2022 года работал заместителем управляющего делами президента РК, в январе 2022 года назначен управляющим делами президента РК.

С 6 февраля 2024 года занимал должность руководителя Администрации президента (АП) РК. 6 мая 2026 года указом президента был освобожден от этой должности.

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