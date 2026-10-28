От учителей к врачам: Аймагамбетов высказался о проблеме лишней работы в Казахстане

Депутат Асхат Аймагамбетов 28 октября 2026 года в кулуарах Курултая прокомментировал жалобы на привлечение учителей и врачей к несвойственной им работе. Он объяснил, почему проблема сохраняется, несмотря на действующие законы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на то, что педагогов по-прежнему привлекают к выполнению работ, не связанных с их профессиональными обязанностями, в том числе к покраске заборов, несмотря на действующий Закон РК "О статусе педагога". Журналисты поинтересовались, почему предусмотренные законом гарантии не всегда соблюдаются и какие меры необходимо принять для защиты прав учителей.

"Если бы вы сказали, что с 2019 года в вопросе привлечения педагогов к выполнению несвойственной им работы ничего не изменилось, я бы с вами абсолютно не согласился. Вы можете спросить у самих учителей. Я, как человек, который работал в этой сфере, знаю, что определенные изменения были. Но если мы говорим о том, существует ли эта проблема на сегодняшний день, я бы сказал, что она не только сохраняется, но и, к сожалению, в последние годы несколько усугубляется. Это связано в том числе с появлением дополнительных технологий. Например, та же цифровизация: появляется огромное количество новых информационных систем, и руководители не находят другого решения, кроме как возложить дополнительную работу на учителей", – сказал Аймагамбетов.

Он также отметил, что наличие закона не гарантирует полного отсутствия нарушений. В качестве примера депутат привел Уголовный кодекс и правила дорожного движения, которые не исключают совершения преступлений и нарушений ПДД, однако позволяют регулировать эти вопросы.

"Закон есть, и он впервые предоставил (педагогам. – Прим. ред.) правовые гарантии. Если тебя заставляют выполнять работу, которая не входит в твои обязанности, теперь ты защищен законом. Другое дело, что для эффективного применения этих норм необходима постоянная помощь со стороны соответствующих министерств и государственных органов. Была недавно корейская дораму, в которой создали специальную организацию по защите прав учителей. Могу сказать, что у нас такая организация, в принципе, уже существует. В 2019-2021 годах мы привлекали к административной ответственности большое количество директоров школ, руководителей управлений и даже заместителей акимов областей. Думаю, многие из них до сих пор на нас в обиде", – отметил Аймагамбетов.

По его словам, проблема заключается в том, насколько эффективно используются действующие правовые механизмы и возможности государственных органов. Он подчеркнул, что территориальные департаменты профильного комитета должны не только заниматься лицензированием и проверками, но и выполнять свою основную функцию – защищать права педагогов. В этом направлении, по мнению депутата, еще предстоит проделать большую работу.

"Обвинять в этом Министерство просвещения было бы очень наивно и не совсем правильным делом. Нужно честно признать, что основные полномочия сосредоточены не в министерстве, а у местных исполнительных органов. Министерство просвещения устанавливает правила, однако вопросы их практической реализации находятся в компетенции местных властей. В целом все эти вопросы регулируются законодательством, предусмотрена и административная ответственность. Что касается привлечения педагогов к несвойственной им работе, в том числе ведения чатов и съемки рилсов в нерабочее время, о чем сегодня говорил глава государства, то мы уже подготовили дополнительный законопроект. В его рамках будут учтены соответствующие поручения президента", – сказал депутат.

Он также считает, что проблема заключается не столько в отсутствии законодательных норм, сколько в их практическом применении. По мнению депутата, для защиты прав педагогов необходима совместная работа депутатов, акимов, Министерства просвещения и правительства.

Журналисты также обратили внимание на жалобы в соцсетях о привлечении медработников к несвойственной им работе, в том числе после ночных смен. Они уточнили, как планируется защитить права врачей и не допустить перекладывания таких обязанностей далее на работников других сфер.

"Здесь надо смотреть шире. Речь идет, конечно, и о защите педагога прежде всего, и по поручению президента был принят Закон "О статусе педагога". Но речь идет и о том, чтобы и других работников – и в медицинской сфере, и в других сферах, в социальной прежде всего, – также защитить от несвойственных функций. Что касается врачей, уже в кодексе есть такая норма, как и по учителям, тоже есть такая норма. В целом Трудовой кодекс отвечает на эти вопросы. Проблема не в том, что есть правовые пробелы. Проблема, наверное, в большей степени в имплементации этих норм и принятии мер", – резюмировал Аймагамбетов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть заработные платы медработников.