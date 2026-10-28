Соцреформа: на что пойдут сэкономленные за счет пособий 700 млрд тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Курултая Снежанна Имашева 28 октября 2026 года в кулуарах Курултая прокомментировала предстоящую нашей стране социальную реформу, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат заверила, что сэкономленные от реформы средства будут направлены на социальные мероприятия.
"Те 700 млрд тенге в виде экономии, о которых ранее говорилось, пойдут на решение социальных вопросов. В этом и заключается социальная справедливость – помогать нужно тем, кто в этом нуждается", – сказала Имашева.
Также, по ее словам, на эти деньги будут строиться и социальные объекты.
"Если высвобождаются деньги в результате социальной реформы, их нужно направлять на поддержку социальную в виде строительства школ и больниц, каких-то мер занятости. Это все пойдет туда, чтобы улучшить благополучие тех, кто находится в крайней нужде", – добавила депутат.
Ранее Снежанна Имашева прокомментировала возможность индексации МЗП.
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