Соцреформа: на что пойдут сэкономленные за счет пособий 700 млрд тенге

Депутат Курултая Снежанна Имашева 28 октября 2026 года в кулуарах Курултая прокомментировала предстоящую нашей стране социальную реформу, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заверила, что сэкономленные от реформы средства будут направлены на социальные мероприятия.

"Те 700 млрд тенге в виде экономии, о которых ранее говорилось, пойдут на решение социальных вопросов. В этом и заключается социальная справедливость – помогать нужно тем, кто в этом нуждается", – сказала Имашева.

Также, по ее словам, на эти деньги будут строиться и социальные объекты.

"Если высвобождаются деньги в результате социальной реформы, их нужно направлять на поддержку социальную в виде строительства школ и больниц, каких-то мер занятости. Это все пойдет туда, чтобы улучшить благополучие тех, кто находится в крайней нужде", – добавила депутат.

Ранее Снежанна Имашева прокомментировала возможность индексации МЗП.