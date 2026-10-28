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Общество

Мошенники активизировались с наступлением холодов: срочное предупреждение казахстанцев от МВД

Снег, машина, шины , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:16 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в связи с наступлением холодов и началом сезона замены автомобильных шин предупредило граждан об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба ведомства:

"Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по привлекательным ценам на интернет-площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Представляясь продавцами, они предлагают покупателям внести задаток для бронирования товара либо произвести полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и ограниченное количество шин. После получения денежных средств мошенники перестают выходить на связь, блокируют покупателей и удаляют объявления. В результате граждане остаются без товара и теряют свои деньги".

В целях предупреждения подобных фактов казахстанцам рекомендуется:

  • не переводить задаток или полную стоимость товара незнакомым продавцам до его получения;
  • не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами;
  • по возможности приобретать шины в официальных магазинах и проверенных торговых точках;
  • перед оплатой лично проверять наличие и состояние товара;
  • не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды.
"Помните: привлекательная цена и требование срочной предоплаты могут быть признаками интернет-мошенничества. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102. МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете".Пресс-служба МВД РК

27 октября 2026 года казахстанцев предупредили о новой опасной схеме. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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