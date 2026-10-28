Мошенники активизировались с наступлением холодов: срочное предупреждение казахстанцев от МВД

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Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в связи с наступлением холодов и началом сезона замены автомобильных шин предупредило граждан об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба ведомства: "Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по привлекательным ценам на интернет-площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Представляясь продавцами, они предлагают покупателям внести задаток для бронирования товара либо произвести полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и ограниченное количество шин. После получения денежных средств мошенники перестают выходить на связь, блокируют покупателей и удаляют объявления. В результате граждане остаются без товара и теряют свои деньги". В целях предупреждения подобных фактов казахстанцам рекомендуется: не переводить задаток или полную стоимость товара незнакомым продавцам до его получения;

не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами;

по возможности приобретать шины в официальных магазинах и проверенных торговых точках;

перед оплатой лично проверять наличие и состояние товара;

не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды. "Помните: привлекательная цена и требование срочной предоплаты могут быть признаками интернет-мошенничества. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102. МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете". Пресс-служба МВД РК 27 октября 2026 года казахстанцев предупредили о новой опасной схеме. Подробнее – по ссылке.

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