Общество

Могут стать соучастниками: МВД сделало срочное предупреждение

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 09:27 Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) 25 мая 2026 года обратилось к казахстанцам, особенно тем, у кого есть дети, с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые затем злоумышленники используют для обмана людей. В полиции напомнили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.

"Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние с целью материальной выгоды по просьбе людей из социальных сетей и мессенджеров активируют sim-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют данные аккаунты для осуществления мошеннических звонков нашим гражданам. Активация аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления", – отметил начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

МВД рекомендует:

  • не приобретать и не распространять sim‑карты и устройства сомнительного происхождения;
  • не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;
  • родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;
  • не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;
  • при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.

Полиция призывает всех участников цифрового пространства быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке.

14 мая 2026 года МВД разместило чек-лист по детской безопасности в интернете, призвав родителей уделять больше внимания цифровой грамотности и защите детей в онлайн-среде.

