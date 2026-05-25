Могут стать соучастниками: МВД сделало срочное предупреждение
Министерство внутренних дел (МВД) 25 мая 2026 года обратилось к казахстанцам, особенно тем, у кого есть дети, с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые затем злоумышленники используют для обмана людей. В полиции напомнили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.
"Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние с целью материальной выгоды по просьбе людей из социальных сетей и мессенджеров активируют sim-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют данные аккаунты для осуществления мошеннических звонков нашим гражданам. Активация аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления", – отметил начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.
МВД рекомендует:
- не приобретать и не распространять sim‑карты и устройства сомнительного происхождения;
- не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;
- родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;
- не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;
- при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.
Полиция призывает всех участников цифрового пространства быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке.
14 мая 2026 года МВД разместило чек-лист по детской безопасности в интернете, призвав родителей уделять больше внимания цифровой грамотности и защите детей в онлайн-среде.
