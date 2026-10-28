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#Послание Токаева – 2026
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Общество

Для кого смартфоны могут стать инструментом заработка

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:24 Фото: pexels
Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах Курултая 28 октября 2026 года рассказала, кто и как может заработать, имея в руках лишь смартфон, передает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева отметила, что первыми в списке стоят контент-менеджеры.

"Они действительно хорошо зарабатывают, работая исключительно со смартфоном. Далее следуют дизайнеры. Это первые, кто начал зарабатывать... Торговля, любого рода творческие профессии, разработчики программных обеспечений независимо от того, где они проживают. То есть много таких услуг, которые можно сегодня реализовать...", – пояснила она.

Указала она и на другой не менее значимый эффект. Касается он того, сколько времени, сил и денег человек экономит за счет оцифровки каких-то процессов или госуслуг, которые человек может получать, сидя дома, через свой телефон.

"Мы раньше тратили на это полдня, и мы не проводим это время в очередях, за заполнением каких-то документов и так далее, и это тоже экономика смартфонов. Потому что это сэкономленное время мы тратим на свою реальную деятельность", – подчеркнула Екатерина Смышляева.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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