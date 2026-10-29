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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Общество

Бектенов: Объявленная президентом "Народная стройка" дает старт реформам во всех отраслях экономики

заседание в Правительстве, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:18 Фото: primeminister.kz
На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова 29 октября 2026 года рассмотрели меры по реализации Послания президента Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", сообщает Zakon.kz.

Как отметил Бектенов, президентом в Послании поставлена главная цель – построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан.

"Для ее достижения должен быть максимально использован имеющийся потенциал нашей страны и те широкие возможности, которые открываются в современных инновационных условиях. Объявленная главой государства масштабная программа "Народная стройка" дает старт крупнейшим инфраструктурным преобразованиям и реформам во всех отраслях экономики. Этот глобальный проект придаст значительный импульс для роста занятости и обеспечения благосостояния граждан. Данное Послание является самым содержательным программным документом на ближайшую перспективу. Мы должны иметь четкий план действий по его реализации", – отметил Олжас Бектенов.

На заседании заслушаны доклады руководителей государственных органов по ключевым направлениям социально-экономического развития страны.

28 октября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Все новости о его выступлении можно прочитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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