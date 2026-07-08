Олжас Бектенов раскритиковал задержки реализации проектов в водной отрасли и обратился к акимам

Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Водного совета. Об этом 8 июля 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Заслушаны отчеты министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, акимов Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей об исполнении поручений президента по модернизации водной отрасли, строительству новых водохранилищ и использованию передовых технологий водосбережения. Также внимание уделено внедрению Национальной информационной системы водных ресурсов.

В преддверии профессионального праздника руководитель правительства поздравил работников водной отрасли и отметил стратегическую значимость их труда для устойчивого развития регионов, сельского хозяйства, промышленности и повышения благосостояния населения. В рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли реализуются 160 мероприятий с общим объемом финансирования 3,2 трлн тенге.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в 2024-2025 годах завершена реконструкция 5 водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и в области Жетісу. Проведены ремонт и модернизация порядка 1,5 тыс. км каналов, реализовано 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения с охватом населения порядка 1 млн человек. По итогам 2025 года динамика внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве увеличилась почти в 5 раз, площадь применения водосберегающих технологий достигла порядка 550 тыс. га, что позволило сэкономить около 880 млн куб. м поливной воды. К 2030 году этот показатель планируется довести до 1,3 млн га.

На сегодня ведутся работы по строительству и реконструкции водохранилищ, модернизации 14,5 тыс. км оросительных каналов, в том числе оцифровке не менее 3,5 тыс. км каналов, внедрению водосберегающих технологий, цифровизации отрасли и укреплению кадрового потенциала.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 1 тыс. км каналов, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель. Будут введены в эксплуатацию 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. В результате будет улучшено обеспечение качественной питьевой водой 142 сельских населенных пункта с общей численностью населения свыше полумиллиона человек.

В рамках работы по кадровому обеспечению и повышению привлекательности работы в водной отрасли расширена сеть учебных заведений, готовящих специалистов для отрасли, ежегодно увеличивается количество образовательных грантов. С 2023 года было выделено 1652 гранта. На предстоящий учебный год планируется выделить еще 1000 грантов. Ключевым элементом кадровой политики остается повышение оплаты труда. За последние 2,5 года средняя заработная плата работников РГП "Казводхоз" выросла более чем в два раза.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов доложил, что Национальная информационная система водных ресурсов функционирует и формирует основу единой цифровой экосистемы отрасли, объединяя данные о водных объектах и водохозяйственной инфраструктуре. Система обеспечивает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, а также применение космического мониторинга и данных по трансграничным водным объектам. Национальная информационная система водных ресурсов реализуется за счет грантовых средств Евразийского банка развития, без привлечения средств республиканского бюджета.

В информационной системе отражены сведения по 17 758 рекам, 3148 озерам, 3927 мониторинговым скважинам и 1209 гидротехническим сооружениям. В цифровой реестр внесено более 10 тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений, принято более 6 тыс. отчетов специального водопользования.

По итогам заседания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация ряда проектов в регионах задерживается.

"Акиматам областей необходимо обеспечить приоритетное финансирование мероприятий, закрепленных за местными бюджетами. Соответствующие расходы должны своевременно предусматриваться при формировании и уточнении бюджетов регионов. Министерству водных ресурсов и ирригации поручаю усилить мониторинг исполнения Комплексного плана, жестче контролировать сроки и объемы финансирования каждого мероприятия. По всем проблемным вопросам необходимо своевременно вносить в правительство конкретные предложения и решения", – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на работе по внедрению водосберегающих технологий, подчеркнув, что данный вопрос находится на особом контроле главы государства. Внедрение водосберегающих технологий должно осуществляться высокими темпами. Акиматы должны уделять отдельное внимание этому вопросу.

Руководитель правительства также дал ряд поручений:

Министерству экологии и природных ресурсов – усилить мониторинг за качеством показателей воды по трансграничным рекам;

Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами регионов – до 1 января 2027 года обеспечить внесение в Национальную информационную систему водных ресурсов паспортов гидротехнических сооружений, до 10 июня 2027 года – обеспечить установление границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов в пределах границ населенных пунктов;

МЭПР и МВРИ – интегрировать Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов с Национальной информационной системой водных ресурсов. Это позволит передавать данные автоматизированной системы мониторинга эмиссий и производственного экологического контроля.

3 июля 2026 года Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации в Казахстане и дал поручения министрам и акимам.