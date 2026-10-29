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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Общество

21 логистический центр построят в Казахстане до 2030 года

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:32 Фото: pexels
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 29 октября 2026 года на заседании правительства поделился планами по развитию логистики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в стране активно развивается терминальная инфраструктура.

"Внутри страны имеются 46 логистических центров, до 2030 года будет построен еще 21. Кроме того, для обеспечения загрузки коридоров транзитными грузами развивается внешняя терминальная сеть на территориях стран-партнеров", – сказал Талгат Ластаев.

По его словам, сегодня функционируют три центра – это Ляньюньган, Сиань, Поти, семь центров находятся в процессе – это Селятино, Свислочь, Ташкент, Чэнду, Алят, Констанца, Венгрия.

"Данная инфраструктура развивается преимущественно на основе КТЖ, а также другими казахстанскими логистическими операторами", – добавил вице-министр.

28 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул, что Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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