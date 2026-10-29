21 логистический центр построят в Казахстане до 2030 года

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 29 октября 2026 года на заседании правительства поделился планами по развитию логистики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в стране активно развивается терминальная инфраструктура.

"Внутри страны имеются 46 логистических центров, до 2030 года будет построен еще 21. Кроме того, для обеспечения загрузки коридоров транзитными грузами развивается внешняя терминальная сеть на территориях стран-партнеров", – сказал Талгат Ластаев.

По его словам, сегодня функционируют три центра – это Ляньюньган, Сиань, Поти, семь центров находятся в процессе – это Селятино, Свислочь, Ташкент, Чэнду, Алят, Констанца, Венгрия.

"Данная инфраструктура развивается преимущественно на основе КТЖ, а также другими казахстанскими логистическими операторами", – добавил вице-министр.

28 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул, что Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии.