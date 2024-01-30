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Используют питьевую воду: как будут бороться с автомойками в Казахстане

Казахстан автомойка вода Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 30 января рассказал, как будут бороться с тем, что мойки используют в работе питьевую воду, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего 1,3% - порядка 1,3 кубометра воды.

"Из них, когда мы анализ делали, порядка 200 миллионов кубов как раз используют наши станции технического обслуживания на мойку автомашин. Мы сейчас в Водном кодексе хотим предусмотреть, чтобы предприниматели, которые на станциях технического обслуживания используют питьевую воду, в течение определенного периода времени поставили себе оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды".Нуржан Нуржигитов

Также планируется повысить тариф на воду для таких предпринимателей.

"И значительно. Чтобы уже стимулировать предпринимателя, чтобы он повторно использовал ту воду, которую он взял".Нуржан Нуржигитов

Он также рассказал о черном рынке воды в Казахстане и о том, как с ним будут бороться.

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