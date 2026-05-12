Факты "черного" рынка воды выявили в Туркестанской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 12 мая 2026 года рассказал, что делается для минимизации рисков хищения воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов озвучил результаты космомониторинга.

"В этом вегетационном периоде в результате космомониторинга в Туркестанской области выявлено 39 фактов забора воды без договоров. В итоге установлено, что по данным нарушениям для орошения 197 га аграриями незаконно получено около 790 тыс. м³ воды. Ведется работа по взысканию убытков", – заявил он.

Он подчеркнул, что за истекший период 2026 года наложено 99 административных штрафов на общую сумму 41 млн тенге (в 2025 году бассейновыми водными инспекциями наложено 365 административных штрафов на общую сумму 75,2 млн тенге. – Прим. ред.).

