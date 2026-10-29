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Общество

В Казахстане не хватает более 3 тысяч специальных педагогов

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:20 Фото: pexels
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучила потребность страны в специальных педагогах для работы с особыми детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила министр, глава государства отметил, что число детей с особыми образовательными потребностями ежегодно растет.

"На сегодняшний день их количество превышает 237 тысяч. За последние четыре года число детей с особыми образовательными потребностями увеличилось на 26%. Вместе с тем потребность в специальных педагогах превышает 3 тысячи специалистов", – сказала Сулейменова.

Это 2 076 логопедов, 704 олигофренопедагога, 118 тифлопедагогов и 110 сурдопедагогов.

"Наряду с обновлением материально-технической базы специальных организаций образования актуальными остаются вопросы развития их инфраструктуры и расширения доступности соответствующих услуг в регионах. Для решения этих вопросов Министерство просвещения продолжит системную работу по развитию инклюзивного образования. В частности, подготовка специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями осуществляется в 17 педагогических вузах и 9 колледжах страны", – сообщила Сулейменова.

По словам министра, в 2027 году планируется выпуск более 500 логопедов из колледжей.

"Важную роль в обеспечении индивидуальной поддержки детей играют также педагоги-ассистенты. В организациях образования работают 7,5 тысячи педагогов-ассистентов. В текущем учебном году в 6 колледжах началась подготовка педагогов-ассистентов", – добавила глава Минпросвещения.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил освободить учителей от лишней работы.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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