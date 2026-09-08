Более 2 тысяч преподавателей не хватает казахстанским колледжам

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства рассказала о существующей потребности колледжей в преподавателях, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в настоящее время в колледжах работает 42 901 педагог, из них 40 367 имеют высшее образование.

"Основную часть педагогических кадров составляют 16 248 преподавателей специальных дисциплин, 9 505 преподавателей общеобразовательных дисциплин и 4 880 мастеров производственного обучения. Из производственной сферы в колледжи для работы в качестве педагогов привлечены 1 934 специалиста. Вместе с тем по республике сохраняется потребность в 2 093 педагогах", – сказала Сулейменова.

В этих целях, отмечает министр, продолжается работа по повышению профессионального уровня педагогов. 9 245 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 17 487 педагогов прошли подготовку по применению цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательном процессе, 132 педагога прошли зарубежные стажировки.

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