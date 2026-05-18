#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Более 3 тысяч специальных педагогов нужны Казахстану

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:54 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о ситуации с дефицитом специальных педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, подготовка педагогических кадров осуществляется в соответствии с обновленными профессиональными стандартами.

"В организациях образования более 11 тысяч специальных педагогов оказывают психолого-педагогическую поддержку: логопеды – 5542, олигофренопедагоги – 5253, тифлопедагоги – 131, сурдопедагоги – 221. Потребность регионов составляет 3,4 тысячи специальных педагогов", – говорится в ответе.

Для снижения кадрового дефицита количество государственных грантов увеличено до 800 мест.

В настоящее время специальные педагоги готовятся в 17 вузах, общее число обучающихся составляет 5424 человека.

"Вопросы обеспечения доступа к образованию детей с особыми образовательными потребностями отражены в концепциях "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы и Инклюзивной политики на 2025-2030 годы. Кроме того, разработан законопроект "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями", который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Законопроект предусматривает межведомственную поддержку ребенка с рождения до получения профессионального образования", – добавил Бектенов.

Ранее премьер рассказал о планах по финансированию методического обеспечения детей с нарушением зрения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
12:15, 13 ноября 2025
Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна
11:27, 23 февраля 2026
63 тысячи специалистов нужны казахстанскому сельскому хозяйству
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
14:00, 13 апреля 2026
В Казахстане изменятся тарифы на томотерапию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ЧСИ хотят взыскать 100 млн с ассоциации футзала РК
12:25, Сегодня
Более 114 млн тенге собираются взыскать с Ассоциации футзала Казахстана судисполнители
Рейтинг чемпионской гонки WTA
12:04, Сегодня
Обидчица Рыбакиной в Риме взлетела в рейтинге WTA, где лидирует казахстанка
Нургиса Адилетулы
11:43, Сегодня
Стало известно, какую задачу поставили перед казахстанскими тяжелоатлетами на Азиаде
Фрэнсис Нганну
11:26, Сегодня
Бой мечты Джонс против Нганну может состояться в лиге Джейка Пола
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: