Более 3 тысяч специальных педагогов нужны Казахстану

Фото: freepik

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о ситуации с дефицитом специальных педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, подготовка педагогических кадров осуществляется в соответствии с обновленными профессиональными стандартами. "В организациях образования более 11 тысяч специальных педагогов оказывают психолого-педагогическую поддержку: логопеды – 5542, олигофренопедагоги – 5253, тифлопедагоги – 131, сурдопедагоги – 221. Потребность регионов составляет 3,4 тысячи специальных педагогов", – говорится в ответе. Для снижения кадрового дефицита количество государственных грантов увеличено до 800 мест. В настоящее время специальные педагоги готовятся в 17 вузах, общее число обучающихся составляет 5424 человека. "Вопросы обеспечения доступа к образованию детей с особыми образовательными потребностями отражены в концепциях "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы и Инклюзивной политики на 2025-2030 годы. Кроме того, разработан законопроект "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями", который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Законопроект предусматривает межведомственную поддержку ребенка с рождения до получения профессионального образования", – добавил Бектенов. Ранее премьер рассказал о планах по финансированию методического обеспечения детей с нарушением зрения.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: