Более 3 тысяч специальных педагогов нужны Казахстану
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о ситуации с дефицитом специальных педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, подготовка педагогических кадров осуществляется в соответствии с обновленными профессиональными стандартами.
"В организациях образования более 11 тысяч специальных педагогов оказывают психолого-педагогическую поддержку: логопеды – 5542, олигофренопедагоги – 5253, тифлопедагоги – 131, сурдопедагоги – 221. Потребность регионов составляет 3,4 тысячи специальных педагогов", – говорится в ответе.
Для снижения кадрового дефицита количество государственных грантов увеличено до 800 мест.
В настоящее время специальные педагоги готовятся в 17 вузах, общее число обучающихся составляет 5424 человека.
"Вопросы обеспечения доступа к образованию детей с особыми образовательными потребностями отражены в концепциях "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы и Инклюзивной политики на 2025-2030 годы. Кроме того, разработан законопроект "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями", который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Законопроект предусматривает межведомственную поддержку ребенка с рождения до получения профессионального образования", – добавил Бектенов.
