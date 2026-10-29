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Общество

Новые правила предоставления соцпомощи в Казахстане начнут вводить поэтапно

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, когда в Казахстане начнут внедрять новые правила предоставления социальной помощи и кого они затронут первыми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказал, что в ноябре текущего года все работы по совершенствованию механизмов для поэтапного введения с 1 января 2027 года принципа нуждаемости будут завершены.

"В декабре 2026 года будет обеспечена интеграция цифровой карты семьи с системами банков второго уровня. На постоянной основе ведется активная информационно-разъяснительная работа с населением о целях реформы и порядке ее внедрения. Основная цель реализации пилота по внедрению принципа нуждаемости предлагается осуществить с 1 января 2027 года следующим образом: по гражданам с высоким уровнем доходов – в январе и феврале, по состоятельным гражданам – в феврале и апреле", – продолжил Аскарбек Ертаев.

Он заявил, новые правила предоставления социальной помощи сначала протестируют в пилотном режиме. По его итогам оценят эффективность изменений и примут решение об их дальнейшем внедрении.

Ранее Ертаев рассказал, как в Казахстане пересматривают систему социальной помощи.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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