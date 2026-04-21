#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Подходы к предоставлению инватакси хотят пересмотреть в Казахстане

Фото: gov.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, кому будут доступны услуги инватакси в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что в настоящее время рассматриваются изменения по услуге инватакси.

"В прошлом месяце мы рассмотрели изменения по инватакси и направили их в министерство транспорта, поскольку оно является разработчиком соответствующего приказа. Мы пересмотрели перечень нозологий, по которым предоставляется услуга, и уточнили подходы в зависимости от степени тяжести. После этого планируется также пересмотр количества часов предоставления услуги", – пояснил он.

По его словам, граждане с инвалидностью II и III группы могут пользоваться общественным транспортом и "услугой инватакси невозможно охватывать все направления".

"Инватакси в первую очередь предназначено для лиц с I группой инвалидности, у которых тяжелая степень ограничений и которым необходимо регулярно посещать центры реабилитации. Однако фиксируются случаи, когда услуга используется не по назначению", – добавил министр.

Он сообщил, что соответствующие изменения в приказ Минтранспорта могут быть приняты в ближайшее время – в конце месяца или в начале следующего, а пакет Минтруда может быть принять приблизительно в июне.

21 апреля 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что в Казахстане начнут сдавать инвалидные коляски в аренду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: