Подходы к предоставлению инватакси хотят пересмотреть в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, кому будут доступны услуги инватакси в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что в настоящее время рассматриваются изменения по услуге инватакси.

"В прошлом месяце мы рассмотрели изменения по инватакси и направили их в министерство транспорта, поскольку оно является разработчиком соответствующего приказа. Мы пересмотрели перечень нозологий, по которым предоставляется услуга, и уточнили подходы в зависимости от степени тяжести. После этого планируется также пересмотр количества часов предоставления услуги", – пояснил он.

По его словам, граждане с инвалидностью II и III группы могут пользоваться общественным транспортом и "услугой инватакси невозможно охватывать все направления".

"Инватакси в первую очередь предназначено для лиц с I группой инвалидности, у которых тяжелая степень ограничений и которым необходимо регулярно посещать центры реабилитации. Однако фиксируются случаи, когда услуга используется не по назначению", – добавил министр.

Он сообщил, что соответствующие изменения в приказ Минтранспорта могут быть приняты в ближайшее время – в конце месяца или в начале следующего, а пакет Минтруда может быть принять приблизительно в июне.

21 апреля 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что в Казахстане начнут сдавать инвалидные коляски в аренду.

