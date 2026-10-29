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Общество

О работе по пересмотру системы социальной помощи рассказали в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, как в Казахстане пересматривают систему социальной помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в целях исполнения поручения главы государства министерством предпринимаются меры по пересмотру социальной политики.

"Главной задачей является предоставление государственной помощи только тем, кто в ней действительно нуждается. На сегодня сформирована и активно функционирует рабочая группа под председательством заместителя премьер-министра. В ее работе принимают участие представители Администрации президента, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства национальной экономики и финансов, а также других центральных государственных органов. Проведена экспертиза нормативных правовых актов. Доработана методика определения социального благополучия семьи", – озвучил Аскарбек Ертаев.

Министр подчеркнул, что на данный момент вносятся корректировки с учетом материального положения семей.

"Совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития ведется ревизия 30 информационных систем государственных органов для актуализации данных. Акимами регионов созданы региональные штабы. Совместно с акиматами осуществляется верификация материального положения получателей пособий. По всем мероприятиям работы будут обеспечены в установленные сроки", – заявил он.

Аскарбек Ертаев сообщил, что методику оценки благополучия семей доработали с учетом их реального материального положения.

"В частности, изменены подходы к оценке доходов и кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Учтены наличие и состояние автомобилей и сельскохозяйственной техники. При этом предусматривается учет расходов на содержание семьи, наличие кредитов, а также если в семье единственный кормилец и единственное жилье", – перечислил министр.

Днем ранее, 28 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана рассказал, почему нужно пересмотреть социальную политику в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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