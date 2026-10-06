Шесть новых спутников создадут в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства доложил о развитии сферы спутниковых систем, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что связь в стране пока обеспечивают два спутника KazSat.

"Получено 72 миллиарда тенге доходов. До 2029 года предусмотрено создание KazSat-3R для замены действующих аппаратов. В системе дистанционного зондирования Земли действуют три спутника. Экономический эффект космомониторинга за пять лет составил 977 миллиардов тенге. Предусмотрено создание шести новых спутников, по три аппарата высокого и среднего разрешения, для повышения точности и расширения охвата съемки", – сказал Мадиев.

Также, по его словам, реализуются три экспортных проекта с Монголией, Конго и Нигерией. Объем экспорта составляет 70 млн долларов.

"К 2030 году планируется сформировать международную группировку из 14 спутников", – добавил зампремьера.

Ранее была названа дата запуска коммерческих полетов аэротакси.