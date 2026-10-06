7 самолетов и 50 туристических локаций подключат к интернету в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по подключению интернета в транспорте, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что к настоящему моменту интернетом обеспечены 1 500 вагонов в составе 124 поездов на 50 железнодорожных маршрутах. "Продолжается работа по подключению семи самолетов и 50 туристических локаций. По гипермагистрали "Запад – Восток" проложена половина из общей протяженности 4 511 километров. До конца года введем в эксплуатацию", – сказал Мадиев. Также, по его словам, в сельской местности к интернету подключено 370 сел. Проложено 11 819 километров линий связи. "План текущего года – подключение 1 600 сел. В 2027 году планируется обеспечить связью 40 тысяч километров областных и республиканских автодорог с установкой более 500 антенно-мачтовых сооружений", – заключил министр. Ранее глава Минцифры заявил об отсутствии системного подхода в процессе цифровой трансформации регионов.

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