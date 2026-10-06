В Астане и Алматы появятся заводы по производству робототехники
Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства анонсировал запуск производства робототехники, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, робототехнике и направлению Physical AI в ведомстве уделяют отдельное внимание.
"В робототехнике связываем подготовку инженеров с развитием собственного производства. В Астане и Алматы реализуются проекты с международными партнерами. Они предусматривают локализацию технологий, исследования и передачу компетенций", – сказал Мадиев.
Он уточнил, что завершение строительства обоих заводов запланировано в следующем году.
"Одновременно готовим педагогов и развиваем школьные лаборатории", – добавил Мадиев.
Ранее Жаслан Мадиев дал оценку ходу цифровой трансформации регионов Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript