В Астане и Алматы появятся заводы по производству робототехники

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства анонсировал запуск производства робототехники, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, робототехнике и направлению Physical AI в ведомстве уделяют отдельное внимание.

"В робототехнике связываем подготовку инженеров с развитием собственного производства. В Астане и Алматы реализуются проекты с международными партнерами. Они предусматривают локализацию технологий, исследования и передачу компетенций", – сказал Мадиев.

Он уточнил, что завершение строительства обоих заводов запланировано в следующем году.

"Одновременно готовим педагогов и развиваем школьные лаборатории", – добавил Мадиев.

Ранее Жаслан Мадиев дал оценку ходу цифровой трансформации регионов Казахстана.