"Сейчас бы с филином обниматься": казахстанец показал работу мечты и умилил Казнет
Фото: pexels
Орнитолог Камолиддин Одинаев из соколиного питомника в Алматы показал работу мечты, сообщает Zakon.kz.
В кадре специалист держит на руках сурового филина, который обнимает его огромными крыльями.
"Эта та самая королева, которая прижимается, обнимается. Взрослая самка, 13 лет. Вот такая птичка", – рассказывает автор.
Это не единственное сердечное видео с птицами.
Судя по комментариям, каждый ролик вызывает умиление и восторг. Некоторые даже отмечают, что завидуют, но по-доброму.
- Сейчас бы с филином обниматься, а не вот это вот все.
- На это можно смотреть бесконечно. Спасибо вам за ваше сердечное тепло к братьям нашим меньшим.
- Когда слышишь "та самая красивая королева" и поцелуйчик в голову, любая растает…
- Скажите честно: ваша работа быть тем, кого обнимают птички? Белая зависть.
- А как вы устроились на такую работу? Просто фото свое отправили? Это же надо, такое сходство с птицами.
- Полное доверие.
27 октября 2026 года стало известно, что в Главном ботаническом саду Алматы лебеди переехали в зимние вольеры, где будут находиться уже до весны.
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