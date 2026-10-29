"Сейчас бы с филином обниматься": казахстанец показал работу мечты и умилил Казнет

Орнитолог Камолиддин Одинаев из соколиного питомника в Алматы показал работу мечты, сообщает Zakon.kz.

В кадре специалист держит на руках сурового филина, который обнимает его огромными крыльями.

"Эта та самая королева, которая прижимается, обнимается. Взрослая самка, 13 лет. Вот такая птичка", – рассказывает автор.

Это не единственное сердечное видео с птицами.

Судя по комментариям, каждый ролик вызывает умиление и восторг. Некоторые даже отмечают, что завидуют, но по-доброму.

Сейчас бы с филином обниматься, а не вот это вот все.

На это можно смотреть бесконечно. Спасибо вам за ваше сердечное тепло к братьям нашим меньшим.

Когда слышишь "та самая красивая королева" и поцелуйчик в голову, любая растает…

Скажите честно: ваша работа быть тем, кого обнимают птички? Белая зависть.

А как вы устроились на такую работу? Просто фото свое отправили? Это же надо, такое сходство с птицами.

Полное доверие.

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