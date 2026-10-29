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Общество

"Сейчас бы с филином обниматься": казахстанец показал работу мечты и умилил Казнет

Филин, птица, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:28 Фото: pexels
Орнитолог Камолиддин Одинаев из соколиного питомника в Алматы показал работу мечты, сообщает Zakon.kz.

В кадре специалист держит на руках сурового филина, который обнимает его огромными крыльями.

"Эта та самая королева, которая прижимается, обнимается. Взрослая самка, 13 лет. Вот такая птичка", – рассказывает автор.

Это не единственное сердечное видео с птицами.

Судя по комментариям, каждый ролик вызывает умиление и восторг. Некоторые даже отмечают, что завидуют, но по-доброму.

  • Сейчас бы с филином обниматься, а не вот это вот все.
  • На это можно смотреть бесконечно. Спасибо вам за ваше сердечное тепло к братьям нашим меньшим.
  • Когда слышишь "та самая красивая королева" и поцелуйчик в голову, любая растает…
  • Скажите честно: ваша работа быть тем, кого обнимают птички? Белая зависть.
  • А как вы устроились на такую работу? Просто фото свое отправили? Это же надо, такое сходство с птицами.
  • Полное доверие.

27 октября 2026 года стало известно, что в Главном ботаническом саду Алматы лебеди переехали в зимние вольеры, где будут находиться уже до весны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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