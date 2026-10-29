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Общество

Взрыв в Атырау: стало известно о состоянии пострадавшего

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:29 Фото: akorda.kz
Стали известны подробности о состоянии человека, пострадавшего при взрыве котельной в Атырау 29 октября 2026 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным управления здравоохранения Атырауской области, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Расходы по устранению последствий взрыва котельной в Атырау взял на себя владелец здания. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в городском акимате.

Специалисты уже проводят замеры выбитых и поврежденных окон. Как проинформировали чиновники, их восстановлением займутся две подрядные организации.

Все вопросы, касающиеся устранения последствий происшествия, а также состояния пострадавшего находятся на личном контроле главы города.

Инцидент произошел утром 29 октября в микрорайоне Авангард-2. В котельной, пристроенной к трехэтажному зданию, взорвалась газовоздушная смесь.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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