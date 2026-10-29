Взрыв в Атырау: стало известно о состоянии пострадавшего
Согласно данным управления здравоохранения Атырауской области, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.
Расходы по устранению последствий взрыва котельной в Атырау взял на себя владелец здания. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в городском акимате.
Специалисты уже проводят замеры выбитых и поврежденных окон. Как проинформировали чиновники, их восстановлением займутся две подрядные организации.
Все вопросы, касающиеся устранения последствий происшествия, а также состояния пострадавшего находятся на личном контроле главы города.
Инцидент произошел утром 29 октября в микрорайоне Авангард-2. В котельной, пристроенной к трехэтажному зданию, взорвалась газовоздушная смесь.