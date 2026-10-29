Взрыв котельной в Атырау: пострадал человек, повреждены квартиры и автомобили

Сегодня утром, 29 октября 2026 года, в микрорайоне Авангард-2 города Атырау произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, пристроенной к трехэтажному зданию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области, после взрыва возгорания не последовало. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС.

В результате взрывной волны повреждены оконные конструкции квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном в 12 метрах от котельной. Также повреждения получили два легковых автомобиля.

По официальным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

"На месте происшествия задействованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, Департамента полиции, а также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК. Экстренные службы продолжают работу", – сообщили в ДЧС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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