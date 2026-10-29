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Общество

Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за реализацией инфраструктурных проектов Алматы

аким города Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по реализации Послания Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Основными темами стали строительство инфраструктурных объектов, цифровизация, развитие предпринимательства и повышение доходов населения

Главный ориентир Послания главы государства – повышение благосостояния граждан. Наша работа должна быть направлена на рост доходов алматинцев и улучшение условий жизни в городе, – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

По его словам, в текущем году за счет средств Фонда развития инфраструктуры поддержку получили 14 городских проектов на общую сумму 238 млрд тенге. Из них семь социальных проектов на 76 млрд тенге и семь инфраструктурных на 161,7 млрд тенге.

Среди них – медицинские учреждения, здание Федерации гимнастики Казахстана, коллекторы и водозабор "Аксай", продление линии метро до рынка "Барлык", ул. Северное кольцо, а также строительство инженерной инфраструктуры и канатных дорог Алматинского горного кластера.

Аким города поручил заместителям взять каждый проект на отдельный контроль, подготовить графики работ и обеспечить соблюдение сроков, качества и стоимости строительства.

Профильным управлениям необходимо заранее подготовить земельные участки, технические условия и проектную документацию для объектов последующих лет, – добавил Дархан Сатыбалды.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено созданию цифрового двойника городской инфраструктуры. Как отметил аким Алматы, он должен объединить данные об инженерных сетях, социальных объектах и транспортной нагрузке, чтобы использовать их при планировании развития Алматы. При этом Дархан Сатыбалды поручил оценивать практическую пользу цифровых решений и расходы на их дальнейшее обслуживание.

В дорожной сфере Дархан Сатыбалды потребовал усилить контроль за качеством строительства и ремонта, а также согласовывать работы с прокладкой инженерных коммуникаций, чтобы исключить повторное вскрытие недавно уложенного асфальта.

В сфере водоснабжения поставлена задача сократить потери воды в сетях, внедрить цифровой учет и проработать переход на оборотные системы водоснабжения, в том числе на автомойках.

Также аким Алматы поручил сформировать перечень местных предприятий, выпускающих строительные материалы, металлоконструкции и инженерное оборудование. По его словам, совместно с Палатой предпринимателей предстоит подготовить предложения по снижению административных барьеров и параметрам предлагаемого трехлетнего моратория на проверки бизнеса с 1 января 2027 года.

Отдельно были рассмотрены вопросы применения Налогового кодекса. Управлению экономики и финансов поручено совместно с Департаментом государственных доходов и предпринимателями собрать возникающие вопросы и проработать предложения с Министерством национальной экономики.

Кроме того, аким Алматы поставил задачу содействовать трудоустройству жителей на создаваемые рабочие места, в том числе на объектах инфраструктурного строительства.

По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил всем городским управлениям и районным акимам в трехдневный срок представить предложения в городской план реализации Послания президента. Управление экономики и финансов совместно с аппаратом акима должно в течение недели подготовить сводный документ с указанием ответственных, сроков исполнения и ожидаемых результатов. Курирующим заместителям поручено ежеквартально контролировать его выполнение.

Каждый руководитель отвечает за результат по своему направлению. Главный критерий нашей работы – своевременный ввод объектов в эксплуатацию, доступность услуг и повышение качества жизни жителей города, – заключил Дархан Сатыбалды.
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Айсулу Омарова
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