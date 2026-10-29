Талгар и Талгарский район попали под усиленный контроль полиции: к чему это привело

В Талгарском районе усилили меры по обеспечению общественной безопасности в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, количество патрульных экипажей увеличили с пяти до семи, пересмотрели маршруты патрулирования и усилили контроль за местами массового скопления людей.

"Основной акцент сделан на период с 22:00 до 06:00, когда возрастает необходимость оперативного реагирования на конфликты и предупреждения правонарушений в общественных местах. С учетом анализа оперативной обстановки определены участки, требующие повышенного внимания. Усиленное патрулирование организовано в центральной части Талгара, жилых массивах, дворах, на парковках и окраинах города. В числе приоритетных участков – улицы Кунаева, Лермонтова и Бокина, а также территории вблизи торговых домов "Альпина", "Талгар Плаза" и "Майданбек", – сообщили в полиции.

В выходные и праздничные дни задействуют дополнительные силы.

Отдельно ведется работа по предупреждению правонарушений с участием несовершеннолетних и обеспечению контроля за их нахождением в ночное время.

"За отчетный период полицейскими выявлено 53 факта допуска несовершеннолетних в развлекательные заведения с нарушением установленных требований. Еще 1 302 факта связаны с нахождением подростков вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. Всего в полицию доставлено 1 608 несовершеннолетних", – сообщили в ДП.

В поле зрения полиции находятся и ночные клубы, караоке, бары, рестораны и другие заведения, где вечером и ночью возможно возникновение конфликтных ситуаций. Патрульные наряды приближены к таким заведениям, особенно в часы завершения их работы.

"Усиленное патрулирование охватывает не только общественные пространства, но и дороги района. В ночное время особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. По статье 608 КоАП РК выявлено 108 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения", – продолжили в полиции.

В работе также используют возможности Центра оперативного управления. Сотрудники полиции отслеживают оперативную обстановку с использованием доступных камер видеонаблюдения, а при поступлении сообщений о происшествиях обеспечивается направление ближайших экипажей. Полученная информация позволяет корректировать маршруты патрулирования и усиливать присутствие полиции на участках, где это необходимо.

В рамках этих мер, по данным ДП, наблюдается снижение основных показателей преступности. За девять месяцев 2026 года:

общее количество уголовных правонарушений снизилось на 26,1%, с 1 351 до 998;

количество грабежей сократилось с 16 до 7;

количество хулиганств уменьшилось на 48,6%;

число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 21,6%;

количество преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 22,5%;

интернет-мошенничество снизилось на 43,7%.

В полиции подчеркивают, что работа по обеспечению общественной безопасности продолжается. Приоритетными направлениями остаются предупреждение уличной преступности, профилактика подростковых правонарушений, пресечение пьяного вождения и повышение эффективности ночного патрулирования.

29 октября 2026 года министр внутренних дел РК на оперативном совещании поставил перед подчиненными ряд задач в рамках реализации Послания президента.