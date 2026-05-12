Молодого парня зарезали в Талгарском районе

Очередная трагедия случилась в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что от ножевых ранений погиб молодой человек. Инцидент произошел в селе Нура Талгарского района. Парень с младшим братом приехали на кладбище навестить могилу отца и почитать Коран. Около часа ночи они возвращались обратно, и дорогу перегородила машина с открытыми настежь дверьми. Рядом были трое парней. Молодой человек попросил закрыть двери, чтобы они проехали, а в ответ услышал: "Если нужно, объезжайте". Как только молодой человек вышел из машины, один из трех ударил его двумя ножами в легкие, которые держал в обеих руках. По данным из публикации, подозреваемому 20 лет.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области прокомментировали произошедшее.

"11 мая в больнице в результате ножевых ранений скончался 24-летний житель села Нура. Сразу после поступления сообщения о происшествии были направлены все внешние силы полиции, поставлены контрольно-пропускные пункты. В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны трое подозреваемых, являющихся односельчанами погибшего. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Хулиганство", – говорится в сообщении.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

В конце 2025 года в селе Бесагаш Талгарского района толпа избила молодого человека. Чуть ранее там задержали мужчину по подозрению в убийстве своей 15-летней дочери. В марте 2026-го огласили приговор по факту изнасилования, убийства и похищения.