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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Общество

Казахстан помогает модернизировать школу имени Кемеля Токаева в Бишкеке: открыты новые кабинеты

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 19:32 Фото: Zakon.kz
В Бишкеке продолжается обновление школы-гимназии №33 имени Кемеля Токаева, проводимое при поддержке Казахстана. Учебное заведение оснащают современной инфраструктурой для углубленного изучения IT-технологий и естественных наук, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых этапов модернизации стало открытие новых специализированных кабинетов информатики, робототехники и химии. Учебные классы полностью оснастили передовой техникой, лабораторными комплектами и специализированной мебелью, предоставленными казахстанской стороной.

В частности, кабинет информатики и технологий искусственного интеллекта получил 25 мощных компьютеров, интерактивный 75-дюймовый монитор, а также 3D-сканеры и принтеры для создания прототипов.

Как отметил учитель информатики Аскат Борукулов, производительное оборудование позволит школьникам осваивать 3D-графику, моделирование и работу с продвинутым программным обеспечением.

Не менее технологичным стал и кабинет химии. Его снабдили всеми необходимыми химическими реактивами, специализированным оборудованием и лабораторной посудой для проведения безопасных опытов. По словам преподавателя химии Альбины Усановой, обновленный кабинет даст ученикам возможность чаще заниматься научными проектами, проводить исследования и участвовать в олимпиадах.

Занятия в новых классах уже стартовали. Директор школы-гимназии Таалайкул Ашымова выразила глубокую признательность Казахстану за оказываемую помощь.

"Вместе с вновь оборудованными кабинетами мы получили возможность давать более качественное образование нашим детям. Мы бесконечно рады, что у нас есть поддержка в лице дружественной страны Казахстана. Мы с нетерпением ждем продолжения наших совместных образовательных проектов", – отметила она.

Поддержка Казахстана в обновлении школы имени Кемеля Токаева направлена на создание современной образовательной среды, развитие материально-технической базы и подготовку будущих специалистов в области инженерии, IT и естественных наук.

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Канат Болысбек
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