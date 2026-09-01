Хранитель страниц прошлого: чем известна школа имени Кемеля Токаева в Бишкеке

Школа-гимназия №33 имени Кемеля Токаева в Бишкеке – учебное заведение с более чем 80-летней историей, которое связано сразу с несколькими важными страницами общей летописи Казахстана и Кыргызстана. Zakon.kz расскажет о ней подробнее.

Школа-гимназия №33 считается одним из старейших учебных заведений Бишкека. Ее здание было построено в 1940 году и имеет статус памятника истории городского значения.

Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны здесь располагалось Фрунзенское пехотное училище. Именно в этом здании военную подготовку проходили казахский писатель и фронтовик Кемель Токаев, а также советский офицер, Народный Герой Казахстана Рахимжан Кошкарбаев.

После войны, 1 сентября 1947 года, она вновь начала работать как обычное образовательное учреждение, за последующие десятилетия пройдя путь от неполной средней школы до гимназии. Соответствующий статус ей присвоили в 2012 году.

Почему школа носит имя Кемеля Токаева

Имя Кемеля Токаева школе присвоили в мае 2025 года по инициативе президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Такое решение связано с историей самого здания и, как уже было сказано, обучением будущего писателя – одного из основоположников детективного направления в казахской литературе – в ее стенах.

Память о войне

В мае 2024 года здесь открыли патриотический уголок, посвященный Рахимжану Кошкарбаеву и Кемелю Токаеву. В нем представлены материалы о биографии и боевом пути казахстанцев.

Тогда же в школе была организована выставка архивных документов и книг, привезенных из Казахстана.

Таким образом, школа выступает не только образовательным учреждением, но и вместилищем памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Связь с Казахстаном

В последние годы школа-гимназия №33 активно развивает связи с Казахстаном.

Так, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал учебному заведению автобус для перевозки школьников. Кроме того, учреждение получило новые компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование. Для лучших выпускников также предусмотрены три места для бесплатного обучения в Satbayev University в Алматы.

Иными словами, сегодня гимназия имени Кемеля Токаева несет еще и функцию налаживания образовательных связей между двумя государствами.