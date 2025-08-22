#АЭС в Казахстане
Политика

Главы Казахстана и Кыргызстана посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 18:04 Фото: akorda.kz
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева, расположенную в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в годы Великой Отечественной войны в этом здании размещалось Фрунзенское военно-пехотное училище. Отсюда писатель Кемель Токаев был призван на фронт.

В мае нынешнего года Садыр Жапаров выступил с инициативой присвоить данному учебному заведению имя Кемеля Токаева.

В ходе посещения глава государства побеседовал с педагогами и учащимися школы-гимназии.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

22 августа официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Позднее президенты РК и КР провели переговоры.

О том, какие заявления сделали Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров на седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, можете узнать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
