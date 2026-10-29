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Общество

Газификация СКО: магистраль "Ишим – Астана" откроет новые возможности для региона

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:38 Фото: акимат СКО
Глава государства обозначил ускорение газификации страны одним из приоритетных направлений развития Казахстана.

В Послании народу Казахстана президент предложил объявить следующий год Годом масштабного всенародного строительства и поставил задачу довести охват населения природным газом до 80%. Для СКО реализация этих задач имеет особое значение. Строительство магистрального газопровода "Ишим – Астана", трасса которого пройдет по территории области, призвано создать основу для дальнейшей газификации населенных пунктов, развития промышленности и привлечения инвестиций.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:38

Фото: акимат СКО

8 октября 2025 года между Правительством Казахстана и российской компанией "Газпром" был подписан меморандум о газификации северных регионов и города Астаны. Сейчас важнейшая задача – обеспечить своевременную подготовку проектной документации, согласовать трассу газопровода и определить необходимые решения для подключения потребителей.

"Газификация – это не только тепло в домах. Природный газ даст мощный импульс развитию всего региона: позволит улучшить условия проживания людей, снизить выбросы и создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций и размещения новых производств. Наша задача – уже на этапе проектирования предусмотреть перспективные потребности Петропавловска, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также районных центров и крупных сел. Для этого необходимо своевременно решить земельные вопросы, подготовить исходные данные и обеспечить слаженную работу всех ответственных органов. Газификация – это вопрос, которого ждут жители области, поэтому все этапы проекта должны реализовываться качественно и в установленные сроки", – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:38

Фото: акимат СКО

По предварительным расчетам, потребность Северо-Казахстанской области в природном газе в 2030 году составит 302,3 млн кубометров. К 2040 году этот показатель может увеличиться до 1,8 млрд. Для подключения населенных пунктов к магистрали потребуется построить порядка 1 000 километров распределительных сетей.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:38

Фото: акимат СКО

Проект предусматривает строительство магистрального газопровода с проектной мощностью 6,3 млрд кубометров в год. В 2026 году АО "АстанаГаз КМГ" заключило договор на корректировку технико-экономического обоснования проекта. Государственную экспертизу планируется пройти до конца года, а заключение контракта на строительство намечено на 2027 год. Ввод магистрали в эксплуатацию планируется в 2030 году.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:38

Фото: акимат СКО

При проектировании особое внимание уделяется перспективной нагрузке на газотранспортную инфраструктуру. В том числе потребность Петропавловска с учетом возможного перевода на природный газ теплоэлектроцентрали, котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Также прорабатывается возможность строительства газораспределительных станций для газификации районных центров, расположенных вблизи трассы.

"200 км проекта – это непосредственно Кокшетау-Петропавловск и граница Российской Федерации. Проектом предусмотрено строительство двух основных газораспределительных станций мощностью по 100 тысяч кубометров в час каждая. Наша задача – собрать исходные данные, определить точки и объемы потребления газа, а также предусмотреть отводы необходимых диаметров. По итогам обсуждения с представителями области мы дополнительно включили еще шесть районов в перспективный план газификации. Таким образом, в перспективе газом будут обеспечены все 13 районов СКО. Подключение будет проходить поэтапно", – отметил Ельдар Ваисов.

Газификация рассматривается и как инструмент диверсификации экономики региона. Доступ к природному газу может создать дополнительные условия для размещения предприятий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, строительства тепличных комплексов и производств строительных материалов. Это позволит расширить инвестиционные возможности области и сформировать новые точки экономического роста.

Аким области поручил до 7 ноября урегулировать вопросы, связанные с прохождением трассы и земельными участками, а до 10 ноября утвердить акт выбора трассы магистрального газопровода "Ишим – Астана" по территории региона. Гауез Нурмухамбетов также подчеркнул, что за соблюдение установленных сроков и оперативное решение всех вопросов несут персональную ответственность акимы районов и города Петропавловска.

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Канат Болысбек
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