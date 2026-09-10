ИИ поможет прогнозировать ЧС в Казахстане: Токаев поручил внедрять новые технологии

Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова. В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям и поставил ряд конкретных задач, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства поручил обеспечить готовность к сезонным чрезвычайным ситуациям, продолжить развитие районных и сельских подразделений, повысить уровень их технической оснащенности.

Особое внимание было уделено пожарной, промышленной и сейсмологической безопасности, совершенствованию системы оповещения населения, а также внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта для прогнозирования и раннего выявления угроз.

Кроме того, президент отметил необходимость укрепления кадрового потенциала министерства и повышения уровня профессиональной подготовки спасателей.

Ранее сообщалось, что Токаев призвал тюркские страны сохранять дружеские отношения.