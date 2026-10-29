Казахстанец отсудил у продавца 100 тысяч тенге за обман в рекламе

Житель Павлодарской области поверил рекламе, с обещанием установки кондиционера за 10 тенге, но оказался в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Павлодар-онлайн, еще в июне 2026 года житель Павлодарской области увидел заманчивую рекламу кондиционера за 144 990 тенге. Продавец предлагал установку по акции – надо было заплатить всего 10 тенге вместо 71 тысячи.

Однако, после покупки выяснилось, что за привлечение промышленного альпиниста и снятие стеклопакета придется платить отдельно, поскольку эти работы якобы не входили в условия акции. Павлодарец попытался оспорить дополнительные расходы и направил продавцу претензию, но получил отказ. В итоге он обратился к специалисту и заплатил за установку кондиционера 70 тысяч тенге, а дело дошло до суда.

Суд встал на сторону павлодарца пояснив, что информация об ограничениях бесплатной установки и возможной дополнительной оплате отдельных работ не была доведена до потребителя ясно и доступно до совершения покупки.

"Кроме этого, фактическая установка кондиционера была выполнена сторонним специалистом без снятия стеклопакета и привлечения промышленного альпиниста. Расходы потребителя в размере 70 тысяч тенге были подтверждены соответствующими доказательствами", – рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

В итоге суд признал отказ продавца от исполнения условий рекламной акции незаконным и постановил взыскать в пользу потребителя 100 тысяч тенге – 70 тысяч за возмещение расходов на установку кондиционера, 30 тысяч – в качестве моральной компенсации.

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