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Общество

Казахстанец отсудил у продавца 100 тысяч тенге за обман в рекламе

Кондиционер , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 03:19 Фото: pexels
Житель Павлодарской области поверил рекламе, с обещанием установки кондиционера за 10 тенге, но оказался в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Павлодар-онлайн, еще в июне 2026 года житель Павлодарской области увидел заманчивую рекламу кондиционера за 144 990 тенге. Продавец предлагал установку по акции – надо было заплатить всего 10 тенге вместо 71 тысячи.

Однако, после покупки выяснилось, что за привлечение промышленного альпиниста и снятие стеклопакета придется платить отдельно, поскольку эти работы якобы не входили в условия акции. Павлодарец попытался оспорить дополнительные расходы и направил продавцу претензию, но получил отказ. В итоге он обратился к специалисту и заплатил за установку кондиционера 70 тысяч тенге, а дело дошло до суда.

Суд встал на сторону павлодарца пояснив, что информация об ограничениях бесплатной установки и возможной дополнительной оплате отдельных работ не была доведена до потребителя ясно и доступно до совершения покупки.

"Кроме этого, фактическая установка кондиционера была выполнена сторонним специалистом без снятия стеклопакета и привлечения промышленного альпиниста. Расходы потребителя в размере 70 тысяч тенге были подтверждены соответствующими доказательствами", – рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

В итоге суд признал отказ продавца от исполнения условий рекламной акции незаконным и постановил взыскать в пользу потребителя 100 тысяч тенге 70 тысяч за возмещение расходов на установку кондиционера, 30 тысяч – в качестве моральной компенсации.

В Астане осудили женщину за мошенничество на сумму более 155 млн тенге. Она обещала инвесторам прибыль от перепродажи квартир в Алматы, но в итоге оставила 19 человек с непогашенными кредитами

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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