Казахстанец отсудил у пожарных почти 12 млн тенге за сгоревший дом

Имущество жителя Алматинской области пострадало в результате бездействия пожарной службы, и он обратился в суд за компенсацией, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда (ВС), в мае 2023 года около 17:30 житель села Елтай Алматинской области позвонил в пожарную часть и сообщил о возгорании высохшей травы на расположенной рядом с его домом территорией.

"Пожарные вызов проигнорировали. На пожар прибыл представитель акимата, который совместно с местными жителями пытался потушить его подручными средствами. Пожарная служба прибыла и приступила к тушению пожара только в 22:40, когда огонь добрался до дома истца. В результате жилище было повреждено и сельчанину причинен материальный ущерб в 11,9 млн тенге", – говорится в сообщении.

В связи с этим мужчина обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие аппарата акима Елтайского сельского округа и службы пожаротушения во время пожара, возместить понесенные из-за этого убытки.

Административный суд признал незаконным бездействие службы пожаротушения и обязал ее возместить 11,9 млн тенге причиненных материальных убытков.

"Это решение служба обжаловала в апелляции. Алматинский облсуд, изучив материалы дела, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе", – уточнили в ВС.

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