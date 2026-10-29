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Общество

Гололед, сильные осадки и заморозки до -9°С: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:13 Фото: akorda.kz
В ряде регионов Казахстана на 30 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области днем на западе и в центре ожидается ветер юго-восточный с порывами 15-20 м/с. По области сохраняется высокая, а в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем временами порывы ветра до 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере и в центре ожидаются заморозки до -3°С. По области сохраняется чрезвычайная, а на севере – высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге и в горных районах с порывами 15-20 м/с. Ночью по области заморозки до -1...-6°С. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов временами туман,порывы ветра до 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью заморозки до -1...-3°С,сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах туман, днем порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Ночью на западе заморозки до -1°С. На севере, западе, в центре и предгорьях сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью заморозки до -1...-3°С, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе и юге небольшие осадки и гололед. Ветер северо-западный на западе и юге с порывами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере и в горных районах временами сильные осадки, гололед. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-западный, западный на западе и севере с порывами 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), на севере и востоке гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере и в центре с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе и юге туман. Ветер северо-западный, западный с порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер с порывами 15-20 м/с. Ночью заморозки до -4...-9°С. На востоке чрезвычайная, а на юге, западе и в центре – высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью заморозки до -7...-9°С, высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью заморозки до -1...-6°С. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области и городе Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 30 октября по 1 ноября 2026 года, можете узнать здесь.

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Канат Болысбек
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