#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

"Казгидромет" предупредил жителей восьми городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 28 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 28 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Алматы, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о заморозках, буре и тумане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
водохранилище, гидросооружение
08:42, Сегодня
Гидротехнические сооружения обследовали в Казахстане: названа причина
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
07:11, 18 октября 2026
"Казгидромет" предупредил жителей девяти городов
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
08:06, 22 октября 2026
"Казгидромет" предупредил жителей трех городов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина провела тренировку с Вуковым перед игрой второго круга с Путинцевой в Токио
08:52, Сегодня
Елена Рыбакина провела тренировку с Вуковым перед игрой второго круга с Путинцевой в Токио
Асу Алмабаев улыбается на тренировке
08:24, Сегодня
Асу Алмабаев отправился в Катар для подготовки к бою в UFC с Кёдзи Хоригути
Зарина Толыбай с кубок и золотой медалью молодежного чемпионата мира по боксу
07:47, Сегодня
Зарина Толыбай раскрыла секрет победы в финале молодёжного ЧМ по боксу
Игроки Снежных Барсов в матче Молодёжной хоккейной лиги
07:16, Сегодня
"Снежные Барсы" разгромили "АКМ-Юниор" в Туле и одержали третью победу подряд в МХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: