"Казгидромет" предупредил жителей восьми городов

Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 28 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 28 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Алматы, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о заморозках, буре и тумане.