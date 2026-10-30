Казахстанец провез нелегала в Россию в грузовом вагоне и получил срок

В Исилькульском городском суде Омской области вынесли приговор 43-летнему гражданину Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В суде было установлено, что казахстанец занимал должность машиниста локомотивной бригады ОАО "Российские железные дороги". Он вступил в преступный сговор, чтобы помочь иностранцу пересечь границу. Это произошло в марте 2023 года. За свои действия подсудимый и неустановленные лица получили 100 000 рублей (566 тыс. тенге).

"Подсудимый обеспечил допуск в грузовой поезд иностранного гражданина, въезд которому на территорию РФ был официально запрещен. Он передал нарушителю форменную одежду работника поездной бригады, что позволило скрыть от пограничного контроля факт его нахождения в поезде", – сообщили в пресс-службе судов Омской области РФ 29 октября 2026 года.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, полного признания вины и активного содействия следствию в изобличении других участников преступной схемы, суд назначил 43-летнему казахстанцу наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

28-летняя казахстанка попалась на подделке документов для иностранцев. Она подготовила "разрешения" на проживание для трех граждан соседнего государства в возрасте 25, 33 и 37 лет.