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72-летняя казахстанка запаслась таблетками "для себя" и получила реальный срок

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 22:21 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау вынесли приговор 72-летней жительнице Макинска, которая пыталась провезти крупную партию психотропного препарата по фальшивым документам. Суд признал пенсионерку виновной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. Как установили следователи, осенью прошлого года пожилая женщина обратилась в одну из аптек Кокшетау с поддельными рецептами.

На их основании ей удалось купить 30 упаковок трамадола – в общей сложности 300 таблеток. Купив медикаменты, пенсионерка спокойно отправилась домой, однако завершить задуманное ей не удалось.

"Впоследствии она была задержана сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности. Согласно сводной таблице, масса изъятого вещества относится к особо крупному размеру", – говорится в сообщении ДП.

На судебном заседании горожанка пыталась оправдаться и утверждала, что запаслась опасным препаратом исключительно для себя. Тем не менее следствие собрало исчерпывающие доказательства, полностью подтверждающие ее вину.

При вынесении вердикта судья принял во внимание степень общественной опасности преступления и почтенный возраст подсудимой, при этом иных смягчающих или отягчающих факторов обнаружено не было.

Изначально женщине назначили 3 года и 6 месяцев колонии. Однако благодаря примененной амнистии итоговый срок сократили до 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Ранее в Восточно-Казахстанской области мужчина попался с огромным запасом наркотиков, и его отговорка поразила даже полицейских.

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Канат Болысбек
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