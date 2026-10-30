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Общество

28-летняя казахстанка попалась на подделке документов для иностранцев

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 05:42 Фото: Zakon.kz
Сотрудники миграционной службы Усть-Каменогорска выявили три фиктивных разрешения на временное проживание иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области 29 октября 2026 года сообщили, что документы не проходили установленную процедуру оформления и не числились среди выданных уполномоченным подразделением.

По предварительным данным, к изготовлению документов причастна 28-летняя местная жительница. Она подготовила "разрешения" для трех граждан соседнего государства в возрасте 25, 33 и 37 лет.

"Проверка по официальным учетным данным подтвердила, что указанные документы миграционная служба не выдавала. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", – сообщили правоохранители.

В полиции напоминают, что законное пребывание иностранных граждан в Казахстане возможно только при наличии документов, оформленных в установленном порядке. Использование фиктивных разрешений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее в Астане полицейские выявили тысячи правонарушений и выдворили из страны 27 иностранцев.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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