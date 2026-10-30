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Общество

В Алматы объяснили изменение расписания автобусов и обратились к пассажирам с предупреждением

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
В Управлении транспорта Алматы прокомментировали обсуждаемый в соцсетях протокол тарифной комиссии, связанный с сокращением автобусных рейсов, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержана Диханбаева, количество рейсов действительно скорректировали, но только в дневное время, когда пассажиров значительно меньше.

"При этом в часы пик количество автобусов не сокращали. Более того, на загруженные маршруты дополнительно направляем резервные автобусы. Сегодня ежедневно на линию выезжает более 3200 автобусов. Одна из главных причин задержек автобусов – это пробки. Из-за заторов автобусы выбиваются из графиков, и пассажиры дольше ждут на остановках. А затем несколько автобусов могут приехать одновременно", – пояснил он.

Он также указал на другой важный момент – оплата проезда.

"В часы пик более 40% пассажиров не оплачивают за проезд. Из-за этого данные об оплате не отражают реальный пассажиропоток. А значит, нам сложнее определить, на каких маршрутах необходимы дополнительные автобусы. Поэтому прошу жителей оплачивать каждую поездку. Это помогает точнее учитывать пассажиропоток и правильно планировать рейсы. Мы понимаем эту проблему и поэтому пересматриваем графики. Анализируем загруженность маршрутов. И при необходимости добавляем автобусы в часы пик", – обратился глава управления.

Он сообщил, что они продолжат корректировать графики, улучшать общественный транспорт и учитывать обращения жителей.

"В связи с этим мы усиливаем работу контрольно-ревизионной службы. Проверки оплаты проезда будут проводиться чаще. К безбилетным пассажирам совместно с Департаментом полиции будут применяться предусмотренные законом штрафы", – подытожил Ержан Диханбаев.

28 октября стало известно, что в Алматы решили поменять расписание движения маршрутов. Днем, когда пассажиров меньше, количество автобусов сократили, а утром и вечером их будут пускать чаще.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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