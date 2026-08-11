Пассажиров автобусов и троллейбусов Алматы предупредили о масштабных изменениях 14 августа
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно изменят движение 32 маршрутов общественного транспорта из-за концерта Канье Уэста, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, предупредили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимате южной столицы:
"14 августа в Алматы в связи с проведением музыкального концерта исполнителя Канье Уэста на Центральном стадионе временно изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов".
Так, с 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона:
- по пр. Абая и ул. Сатпаева – на участке от ул. Байзакова до пр. Сейфуллина,
- а также по ул. Байтурсынова – от ул. Шевченко до ул. Тимирязева.
На период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта:
- автобусных – №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224,
- и троллейбусных – №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.
Измененные схемы движения автобусных маршрутов
№3
- В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№18
- В южном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Манаса – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.
№21
- В западном направлении: ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.
- В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.
№25
- В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.
№30
- В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
№34
- В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
№44
- В восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко.
- В обратном направлении: ул. Шевченко – ул. Манаса – далее по схеме.
№57
- В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№62
- В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Манаса – ул. Жандосова – КП "Городская больница №12".
- В обратном направлении: КП "Городская больница №12" – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
№65
- В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№66
- В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№79
- В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – далее по схеме.
№90
- В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№92
- В западном направлении: ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№95
- В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.
№98
- В западном направлении: ул. Абылай хана – ул. Шевченко – пр. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Абылай хана – далее по схеме.
№118
- В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№120/120А
- №120 в западном направлении: ул. Достык – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- №120А в обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Достык – далее по схеме.
№121
- В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.
№128
- В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.
№130
- В западном направлении: ул. Шашкина – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Бухар Жырау – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Бухар Жырау – ул. Манаса – ул. Тимирязева – далее по схеме.
№209
- В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.
№210
- В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.
№211
- В северном направлении: пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.
- В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
№224
- В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.
Измененные схемы движения троллейбусных маршрутов
№ТП5
- В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.
№ТП6
- В прямом направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.
- В обратном направлении: Алматы-2 – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по маршруту.
№ТП7
- В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева.
№ТП9
- В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы – далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по маршруту.
№ТП19
- В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы.
- В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.
№ТП25
- В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ПКиО.
- В обратном направлении: ПКиО – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.
Изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.
В связи с этим пассажиров общественного транспорта попросили заранее планировать поездки, учитывать временные изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.
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