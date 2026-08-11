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Общество

Пассажиров автобусов и троллейбусов Алматы предупредили о масштабных изменениях 14 августа

рэпер Канье Уэст, автобусы, стадион, концерт, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно изменят движение 32 маршрутов общественного транспорта из-за концерта Канье Уэста, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, предупредили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимате южной столицы:

"14 августа в Алматы в связи с проведением музыкального концерта исполнителя Канье Уэста на Центральном стадионе временно изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов".

Так, с 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона:

  • по пр. Абая и ул. Сатпаева – на участке от ул. Байзакова до пр. Сейфуллина,
  • а также по ул. Байтурсынова – от ул. Шевченко до ул. Тимирязева.

На период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта:

  • автобусных – №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224,
  • и троллейбусных – №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.

Измененные схемы движения автобусных маршрутов

№3

  • В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№18

  • В южном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Манаса – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№21

  • В западном направлении: ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.
  • В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№25

  • В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№30

  • В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№34

  • В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№44

  • В восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко.
  • В обратном направлении: ул. Шевченко – ул. Манаса – далее по схеме.

№57

  • В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№62

  • В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Манаса – ул. Жандосова – КП "Городская больница №12".
  • В обратном направлении: КП "Городская больница №12" – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№65

  • В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№66

  • В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№79

  • В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – далее по схеме.

№90

  • В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№92

  • В западном направлении: ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№95

  • В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№98

  • В западном направлении: ул. Абылай хана – ул. Шевченко – пр. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Абылай хана – далее по схеме.

№118

  • В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№120/120А

  • №120 в западном направлении: ул. Достык – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • №120А в обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Достык – далее по схеме.

№121

  • В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№128

  • В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№130

  • В западном направлении: ул. Шашкина – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Бухар Жырау – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Бухар Жырау – ул. Манаса – ул. Тимирязева – далее по схеме.

№209

  • В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
  • В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№210

  • В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
  • В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№211

  • В северном направлении: пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.
  • В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№224

  • В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.
  • В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

Измененные схемы движения троллейбусных маршрутов

№ТП5

  • В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.
  • В обратном направлении: пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

№ТП6

  • В прямом направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.
  • В обратном направлении: Алматы-2 – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по маршруту.

№ТП7

  • В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – далее по маршруту.
  • В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева.

№ТП9

  • В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы – далее по маршруту.
  • В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по маршруту.

№ТП19

  • В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы.
  • В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

№ТП25

  • В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ПКиО.
  • В обратном направлении: ПКиО – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

Изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.

В связи с этим пассажиров общественного транспорта попросили заранее планировать поездки, учитывать временные изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.

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