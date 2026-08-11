Пассажиров автобусов и троллейбусов Алматы предупредили о масштабных изменениях 14 августа

В Алматы временно изменят движение 32 маршрутов общественного транспорта из-за концерта Канье Уэста, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, предупредили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимате южной столицы:

"14 августа в Алматы в связи с проведением музыкального концерта исполнителя Канье Уэста на Центральном стадионе временно изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов".

Так, с 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона:

по пр. Абая и ул. Сатпаева – на участке от ул. Байзакова до пр. Сейфуллина,

а также по ул. Байтурсынова – от ул. Шевченко до ул. Тимирязева.

На период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта:

автобусных – №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224,

и троллейбусных – №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.

Измененные схемы движения автобусных маршрутов

№3

В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№18

В южном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Манаса – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№21

В западном направлении: ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.

В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№25

В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№30

В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№34

В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№44

В восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко.

В обратном направлении: ул. Шевченко – ул. Манаса – далее по схеме.

№57

В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№62

В западном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Манаса – ул. Жандосова – КП "Городская больница №12".

В обратном направлении: КП "Городская больница №12" – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№65

В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№66

В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№79

В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – далее по схеме.

№90

В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№92

В западном направлении: ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№95

В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№98

В западном направлении: ул. Абылай хана – ул. Шевченко – пр. Муканова – ул. Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Абылай хана – далее по схеме.

№118

В западном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№120/120А

№120 в западном направлении: ул. Достык – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

№120А в обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Достык – далее по схеме.

№121

В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Жандосова – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

№128

В западном направлении: пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Муканова – пр. Абая – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Кабанбай батыра – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме.

№130

В западном направлении: ул. Шашкина – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Бухар Жырау – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Бухар Жырау – ул. Манаса – ул. Тимирязева – далее по схеме.

№209

В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№210

В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

№211

В северном направлении: пр. Сейфуллина – пр. Абая – ул. Желтоксан.

В обратном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№224

В западном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла – ул. Байтурсынова – далее по схеме.

Измененные схемы движения троллейбусных маршрутов

№ТП5

В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

№ТП6

В прямом направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по маршруту.

В обратном направлении: Алматы-2 – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по маршруту.

№ТП7

В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева.

№ТП9

В прямом направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы – далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по маршруту.

№ТП19

В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – пр. Жибек Жолы.

В обратном направлении: пр. Жибек Жолы – ул. Пушкина – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

№ТП25

В прямом направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ПКиО.

В обратном направлении: ПКиО – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по маршруту.

Изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.

В связи с этим пассажиров общественного транспорта попросили заранее планировать поездки, учитывать временные изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.

Что еще ждет Алматы 14 августа 2026 года из-за шоу Канье Уэста, можете узнать здесь.