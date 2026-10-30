В Алматы с 1 ноября перекроют участок улицы, ведущий к шоссе Северное кольцо – схема

Фото: unsplash

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Первомайская нефтебаза. Об этом 30 октября 2026 года объявили в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что временные ограничения движения вводятся в связи с проведением среднего ремонта. "Так, с 05:00 1 ноября до 08:00 2 ноября движение будет перекрыто на участке от шоссе Северное кольцо до заправочной станции Royal Petrol". Пресс-служба акимата Алматы Жителей и гостей южной столицы заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. "Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали в п пресс-службе акимата Алматы и показали схему перекрытия. Фото: пресс-служба акимата Алматы С 29 октября 2026 года по ночам в Алматы начали перекрывать участок улицы Центральная. Причина – пробивка улицы Саина до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).

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