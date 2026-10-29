Пробивка Саина до БАКАД: на пять ночей перекроют участок улицы Центральная в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на несколько ночей перекроют участок улицы Центральная. Об этом сегодня, 29 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, временные ограничения движения на участке улицы Центральная в Алатауском районе вводятся в рамках пробивки улицы Саина до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).
"Так, с 23:00 до 06:00 с 29 по 3 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Аруана до улицы Саина. Объезд будет обеспечен по улицам Аруана (южное направление), по улице микрорайона Мадениет (восточное направление) и улице Саина (северное направление)".Пресс-служба акимата Алматы
Как сообщается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.
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5 октября 2026 года в акимате Алматы показали, как проходит пробивка улиц Абая и Саина до БАКАД. Подробнее – по ссылке.
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