Пробивка Саина до БАКАД: на пять ночей перекроют участок улицы Центральная в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы на несколько ночей перекроют участок улицы Центральная. Об этом сегодня, 29 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, временные ограничения движения на участке улицы Центральная в Алатауском районе вводятся в рамках пробивки улицы Саина до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). "Так, с 23:00 до 06:00 с 29 по 3 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Аруана до улицы Саина. Объезд будет обеспечен по улицам Аруана (южное направление), по улице микрорайона Мадениет (восточное направление) и улице Саина (северное направление)". Пресс-служба акимата Алматы Как сообщается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Фото: пресс-служба акимата Алматы Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут. Материал по теме Новые дороги и выход на БАКАД: аким Алматы назвал сроки открытия важных магистралей 5 октября 2026 года в акимате Алматы показали, как проходит пробивка улиц Абая и Саина до БАКАД. Подробнее – по ссылке.

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