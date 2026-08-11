В Алматы полностью перекроют участок улицы Центральная – схема и сроки

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок ул. Центральная, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, проинформировали в городском акимате:

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Центральная в Бостандыкском районе, вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 11 августа до 15 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир хана".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

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Ранее сообщалось, что с 11 августа на одной из загруженных дорог Алматы изменится движение. Речь идет об ул. Жандосова.