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Общество

В Алматы полностью перекроют участок улицы Центральная – схема и сроки

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок ул. Центральная, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, проинформировали в городском акимате:

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Центральная в Бостандыкском районе, вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 11 августа до 15 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир хана".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:25

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

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Ранее сообщалось, что с 11 августа на одной из загруженных дорог Алматы изменится движение. Речь идет об ул. Жандосова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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