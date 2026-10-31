Желание казахстанки оставить "автограф" обернулось судебным разбирательством

В Алматы девушка получила пять суток административного ареста за надпись на стене жилого комплекса (ЖК), сообщает Zakon.kz.

Подробности 30 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"В Алматы желание оставить свой "автограф" на чужом имуществе обернулось судебным разбирательством. Инцидент произошел вечером в жилом комплексе "Райымбек" на проспекте Назарбаева. Сотрудники Управления полиции Жетысуского района установили девушку, которая нанесла надпись на стене здания".

По факту мелкого хулиганства полицейские собрали административный материал и направили его в суд.

"В итоге нарушительница признана виновной. Решением суда ей назначено пять суток административного ареста". Пресс-служба ДП Алматы

В полиции казахстанцам напомнили:

"Стены жилых домов, подъезды и общественные пространства – это общее имущество, которое требует бережного отношения. То, что кому-то кажется безобидной шалостью, для других оборачивается испорченным имуществом и дополнительными расходами. За подобные действия предусмотрена ответственность".

Ранее сообщалось, что в Алматы дрифтера лишили водительского удостоверения и арестовали, а автомобиль бизнес-класса водворили на специализированную штрафную стоянку. Подробнее – по ссылке.