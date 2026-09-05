Мешал полицейским работать: мужчина в Алматы получил трое суток ареста
Фото: Zakon.kz
Мужчина в Алматы получил административный арест за то, что вмешивался в работу полиции, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что видео с вызывающим поведением мужчины в отношении полицейских появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как гражданин вмешивается в действия сотрудников, не реагирует на их требования и фактически препятствует выполнению ими служебных обязанностей.
В итоге личность участника установили. Мужчину доставили в Управление полиции Алмалинского района.
"За неповиновение законному требованию сотрудника полиции он привлечен к ответственности. Решением суда правонарушитель повергнут административному аресту сроком на трое суток".Пресс-служба ДП Алматы
В полиции настоятельно подчеркивают: вмешательство в работу сотрудников при исполнении, провокации и воспрепятствование их законным действиям не останутся без правовой оценки.
"Камера может фиксировать происходящее. Но она не дает права мешать полиции выполнять свою работу", – заявили в пресс-службе ДП Алматы.
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