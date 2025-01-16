За плевки и нецензурную брань в здании суда арестовали жительницу Мангистау

Жительница региона получила пять суток ареста за скандал в здании Жанаозенского городского суда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada, 9 января 2025 года, находясь на первом этаже Жанаозенского городского суда, женщина выругалась и плюнула в лицо потерпевшему.

Разбирательства велись по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Подсудимая признала вину в полном объеме.

"При назначении наказания смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства судом не установлены. Согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, предусматривают наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток", – говорится в сообщении суда.

Даму признали виновной и наложили взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток.

А ранее Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело мужчины, пристававшего к прохожим.