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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Общество

Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 2 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 08:36 Фото: Telegram/qazavtojol
На два региона Казахстана сегодня, 2 ноября 2026 года, обрушатся осадки. Об этом предупредили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным нацкомпании, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:

  • в Алматинской области,
  • в Восточно-Казахстанской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – проинформировали в "КазАвтоЖоле".

В связи с этим водителям рекомендовали:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили казахстанцам, можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 08:36
Снег и заморозки до -8°C ожидаются в Казахстане 2 ноября

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 2 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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