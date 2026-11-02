Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 2 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
На два региона Казахстана сегодня, 2 ноября 2026 года, обрушатся осадки. Об этом предупредили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным нацкомпании, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:
- в Алматинской области,
- в Восточно-Казахстанской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – проинформировали в "КазАвтоЖоле".
В связи с этим водителям рекомендовали:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили казахстанцам, можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.
Материал по теме
Снег и заморозки до -8°C ожидаются в Казахстане 2 ноября
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 2 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Снегопад и дожди со снегом сразу в восьми регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 22 октября
Дожди со снегом и снегопад обрушатся на ряд регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 23 октября
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript