Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 2 ноября

На два региона Казахстана сегодня, 2 ноября 2026 года, обрушатся осадки. Об этом предупредили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным нацкомпании, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:

в Алматинской области,

в Восточно-Казахстанской области.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – проинформировали в "КазАвтоЖоле".

В связи с этим водителям рекомендовали:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили казахстанцам, можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 2 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана.