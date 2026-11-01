Опубликовано штормовое предупреждение на 2 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 2 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидаются заморозки -1...-6°C. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Павлодарской области ожидается туман. Днем на севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке и в горных районах области Жетысу ожидается туман. Днем в районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -3...-8°C. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе и в центре – высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -6...-8°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

Ночью и утром на юге и востоке области Абай ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке и юге Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки -1...-6°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде ночью ожидаются заморозки -1...-3°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер 15-20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе также ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем на востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, снег и гололед, ночью и утром – туман.

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