Дожди со снегом и снегопад обрушатся на ряд регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 23 октября

Сегодня сразу несколько регионов Казахстана накроют осадки. В связи с этим водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию. Об этом говорится в дорожном прогнозе на 23 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются в ряде областей:

Акмолинской,

Алматинской,

Павлодарской,

Карагандинской,

Северо-Казахстанской,

Восточно-Казахстанской,

области Абай,

области Жетысу.

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Также сообщается, что ухудшение видимости и образование скользкого покрытия возможно на отдельных участках республиканских автодорог.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в "КазАвтоЖоле".

Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

Ранее сообщалось, что 23 октября 2026 года в восточной части Казахстана ожидается неустойчивая погода – пройдут дожди и снег, местами возможен гололед. Позднее в 15 областях республики на пятницу было объявлено штормовое предупреждение.