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Общество

Дожди со снегом и снегопад обрушатся на ряд регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 23 октября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 09:28 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня сразу несколько регионов Казахстана накроют осадки. В связи с этим водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию. Об этом говорится в дорожном прогнозе на 23 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются в ряде областей:

  • Акмолинской,
  • Алматинской,
  • Павлодарской,
  • Карагандинской,
  • Северо-Казахстанской,
  • Восточно-Казахстанской,
  • области Абай,
  • области Жетысу.

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Также сообщается, что ухудшение видимости и образование скользкого покрытия возможно на отдельных участках республиканских автодорог.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в "КазАвтоЖоле".

Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Ранее сообщалось, что 23 октября 2026 года в восточной части Казахстана ожидается неустойчивая погода – пройдут дожди и снег, местами возможен гололед. Позднее в 15 областях республики на пятницу было объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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