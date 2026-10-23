Дожди со снегом и снегопад обрушатся на ряд регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 23 октября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня сразу несколько регионов Казахстана накроют осадки. В связи с этим водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию. Об этом говорится в дорожном прогнозе на 23 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
По данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются в ряде областей:
- Акмолинской,
- Алматинской,
- Павлодарской,
- Карагандинской,
- Северо-Казахстанской,
- Восточно-Казахстанской,
- области Абай,
- области Жетысу.
Также сообщается, что ухудшение видимости и образование скользкого покрытия возможно на отдельных участках республиканских автодорог.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в "КазАвтоЖоле".
Кроме того, водителям подсказали, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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Ранее сообщалось, что 23 октября 2026 года в восточной части Казахстана ожидается неустойчивая погода – пройдут дожди и снег, местами возможен гололед. Позднее в 15 областях республики на пятницу было объявлено штормовое предупреждение.
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